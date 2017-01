VIDEO y FOTOS | Orquesta Papillón armó tremenda fiesta en ‘Las Calientitas de Nílver Huarac’

Después de una ardua gira los chicos de Orquesta Papillón estuvieron este último lunes en el programa “Las Calentitas de Nílver Huarac”, emitido por el canal de “Willax TV”.

“Cuerpo de sirena”, “Quién no lloró por amor”, “Me emborracharé” y más éxitos de la agrupación, hicieron que el público entero goce y baile en toda la emisión del programa.

Si aún no lo ves, no te preocupes, aquí te mostramos el video de la presentación de los chicos de Orquesta Papillón. No te olvides que puedes pedir todos los éxitos de la agrupación en los Karibepedidos de tu radio karibeña ¡Sí suena!

PRODUCTOR GENERAL: EDUARDO CAPUÑAY

