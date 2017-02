VIDEO | Yahaira Plasencia explotó contra César Távara

Hace algunos días, el programa ‘Amor de verano’ soltó unos audios en donde se escucha al primo de Jefferson Farfán, César Távara, hablando mal de Yahaira Plasencia. A pesar de los días, la salsera por fin se atrevió a responder al primo alcahuete.

La ‘reina del totó’ sostuvo que estaba muy cargada con todo lo que le ha venido pasando. “Estoy tranquila anímicamente, obviamente, un poco atareada y abrumada por todo el cargamontón que de nuevo se está haciendo“, señaló.

“No me sacaron, yo me retiré. Yo no quise ir a cantar porque obviamente, por todo el problema yo estaba muy molesta […] que hable me incomodó, a pesar que ya los había escuchado pero igual incomodó, porque igual sé que cometió un error, se expresó de una forma muy fea”, puntualizó.

