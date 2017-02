VIDEO | ‘Zorro Zupe’ a Milett Figueroa: “Eres una conchuda, te vestías como ‘Marimar’”

Milett Figueroa en un programa matutino de espectáculos señaló que no conocía al popular ‘Zorro Zupe’, esto le molestó demasiado y sin piedad la destruyó de la peor manera.

¿Qué dijo? A través de sus redes sociales, Ricardo señaló que Milett era una conchuda y que su vestimenta era muy parecida a ‘Marimar’, novela mexicana interpretada por Thalía. “Esta conchuda me desconoce, llegaba a mi casa sin un sol, vestida como ‘Marimar’ y yo la metí a EEG”, publicó.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues ‘Zorro’, sostuvo que Milett debería de agradecerle, ya que fue por él que ella entró a ‘Esto es Guerra’ y se hizo conocida en el mundo farandulero. “La gente es así, te usar para llegar a donde quieren. Llegan usando un vestido de 11 soles y se van usando zapatos de tres mil dólares”, finalizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

@LozaMelissa: “Yo soy súper natural, no me he hecho ninguna cirugía” ► https://t.co/Zo3XnsyE8P pic.twitter.com/8kseaF6HTR

— Karibeña (@karibenape) February 8, 2017