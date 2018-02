Carlos Vílchez no quiere trabajar al lado de Álvarez

El humorista Carlos Vílchez dejó en claro que si Jorge Benavides decide trabajar con Carlos Álvarez en ‘El Wasap de JB’ renunciará al espacio cómico porque “no me gusta mucho trabajar con él”. “Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él. No es que nos llevemos bien o mal, pero no me gusta trabajar con él. Trabajé un mes creo, pero no me agrada (…) Me parece un buen imitador Carlos. Siempre lo dije. Me parece bueno, muy creativo y todo. Pero su estilo no me gusta a mí”, sostuvo la popular ‘Carlota’.

Cabe indicar que hace algunos días Carlos Álvarez y Jorge Benavides se reencontraron en Latina para grabar el sketch de ‘Alejandro Choledo’ y ‘Eliane Carpa’ y desde entonces se viene especulando que unirían fuerzas para ‘El Wasap de JB’.