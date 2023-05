Compartir Facebook

¿Hasta cuándo? Un lamentable hecho sucedió en Mestalla. Durante el encuentro que disputaban Real Madrid ante el club local, Valencia, Vinicius Jr., jugador brasileño perteneciente al cuadro blanco, recibió diversos insultos racistas de parte de las tribunas. Este hecho provocó la impotencia del crack sudamericano, quien en su momento se sintió impotente por el lamentable hecho que estaba viviendo. Al final, el jugador fue expulsado del encuentro, por lo que desfogó toda su ira en redes sociales.

Este suceso ha llamado mucho la atención, ya que muchos no se explican como en pleno siglo XXI, el racismo aún sigue siendo un problema. Sin embargo, La Liga no es el único campeonato donde han sucedido estos lamentables actos. En el fútbol peruano, esto ha sido un gran problema a lo largo de los años y aquí te lo contamos.

Racismo en el fútbol peruano

El fútbol peruano volvió a tener un episodio lamentable durante el pasado partido entre Universitario y Melgar, desarrollado en el estadio Monumental de Ate. Los hinchas locales arrojaron un plátano a Kevin Quevedo, delantero arequipeño y el partido se suspendió por algunos minutos. Este accionar generó diversas reacciones de clubes de la liga local, tales como Alianza Lima, Sporting Cristal, entre otros y del propio Ministerio de Cultura, que elevó un documento a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) exigiendo las sanciones oportunas.

Racismo en el fútbol. Hinchas de Universitario arrojaron un plátano a Kevin Quevedo, jugador de Melgar. (Captura: Gol Perú)

Lamentablemente, la única sanción que recibió el club “crema” fue la inhabilitación de una de sus tribunas para su siguiente duelo como local. A ello, se le suma la multa que le impusieron. ¿Es esto suficiente? ¿Basta con sancionar “deportivamente” y/o económicamente a un club para luchar contra el racismo?

El Reglamento Único de Justicia Deportiva, en su artículo 56, inciso 3, indica que “cuando, en el transcurso de un partido, los espectadores manifiesten, por cualquier vía, una conducta racista, el órgano disciplinario sancionará a la asociación, liga o al club del que formen parte con una multa mínima de 2UIT y obligará a que su siguiente partido oficial se dispute a puerta cerrada”.

Sin embargo, dicho artículo en su inciso 2 también señala que se sancionará a la persona que cometa el acto de racismo con “prohibición de ir a los estadios por un periodo de dos años”.

La única vez en los últimos nueve años en el fútbol peruano que se procedió de esa manera fue en octubre del 2014, cuando el club Sporting Cristal prohibió el ingreso al estadio Alberto Gallardo a cinco de sus hinchas por dos años. La institución celeste tomó esta decisión luego de identificar a los agresores de insultos racistas contra el panameño Luis Tejada, en un partido ante César Vallejo. A esa decisión, se sumó la multa que la institución recibió y la inhabilitación de la tribuna oriente, de donde vinieron los ataques contra el jugador rival.

Este antecedente pudo significar un antes y un después para nuestro balompié, pero en adelante no hubo un proceder similar. Al contrario, los casos de racismo se resolvieron aplicando multas, como en marzo del 2015 y febrero del 2017, cuando Cienciano y Universitario recibieron una sanción de 38 500 y 8 100 soles, respectivamente.

Caso Real Garcilaso

El cuadro cusqueño (ahora Cusco F.C.) protagonizó por partida doble un caso de racismo. Previo al encuentro de la ‘Máquina celeste’ frente a Alianza Lima del 2015, en la web de Real Garcilaso apareció una imagen de un mono detrás del escudo íntimo. Garcilaso fue sancionado y tuvo que jugar como local sin público.

Racismo por parte de Real Garcilaso contra Alianza Lima. (Foto: Difusión)

En el mismo año, en el primer partido de los cusqueños en la Copa Libertadores ante Cruzeiro, los hinchas celestes insultaron al jugador brasileño Tinga, a quien el público hostigó con gritos similares a los de un mono. Este hecho no solo quedó para el recuerdo del fútbol peruano, sino también dio la vuelta al mundo y el cuadro celeste fue castigado con una multa de 12 mil dólares.

Caso Jhoel Herrera

Ese mismo año se vivió otro acto racista, pero esta vez al futbolista Jhoel Herrera. En la semifinal ante Melgar, el exjugador de Real Garcilaso recibió insultos de la hinchada del Dominó. Lejos de retirarse del campo, se levantó la camiseta, golpeó el pecho y besó sus brazos.

La FPF prohibió a Melgar vender entradas en la tribuna de occidente y en el área de las butacas del Estadio Monumental de la UNSA. Esto, para la final de aquel año ante Sporting Cristal. Además, lo sancionó con una multa de 5 UIT (19.250 soles).

12 casos de racismo: 50% de sanción

De los 12 casos de racismo que se identifican desde 2013, seis de ellos tuvieron una sanción y los otros seis no la tuvieron. Es decir, el 50% de los casos denunciados encontraron cierta justicia en los castigos impartidos por las autoridades de nuestro fútbol. Si bien parece un número aceptable, todavía sigue siendo bajo para una liga que profesa tolerancia cero con cualquier tipo de discriminación.

Édgar Villamarín, Luis Advíncula, Julio Landauri y Jhoel Herrera fueron algunos de los protagonistas que expusieron mediáticamente haber recibido insultos racistas durante un partido de fútbol. ¿Qué tienen en común, además de ser víctimas, todos ellos? Pues, que ninguna de sus denuncias tuvo una sanción. Es más, en el caso del primero, quien actualmente es director deportivo de Melgar, la FPF solo sacó un comunicado preventivo en 2013.

Sin lugar a dudas, el racismo no solo es un mal que debemos erradicar. Tal vez no basten las multas económicas o sanciones deportivas. Incluso, no se debería hablar de que acciones tomaron las autoridades correspondientes ante un caso de racismo, sino, se debería hablar de como el racismo ya no afecta al fútbol y a toda la sociedad peruana. A seguir trabajando por el bien del fútbol peruano y del Perú en general.