POR: JORGE PÁUCAR

La herida no cicatriza, pese al paso del tiempo. Sandy Evangelista Loa aún no tiene paz. Y quién la podría tener, ¿verdad? Hace doce años, su hermana Nelva, de 25 años, fue asesinada por su conviviente Giovani Vásquez, en Lurín, tras una acalorada discusión. El hombre, ni bien consumó su crimen, enterró el cuerpo en la parte posterior del rústico predio. Luego, fugó, como lo hacen todos los cobardes. El cadáver fue hallado por “Ñañita”, la mascota de la familia, que se dio cuenta que algo olía mal. En la fosa clandestina, estaba el cadáver de la joven. Ese día, todos sintieron que una parte de sus vidas se fue también con la engreída de la casa.

La tragedia que vivieron, hoy se repite en muchos hogares del Perú. Más de 1.100 mujeres asesinadas en los últimos diez años, y 125 en lo que va del año, es una triste e indignante realidad que nos sacude como sociedad y exige ponerle ¡ya! un freno a los feminicidios.

Por eso, en el Día de la eliminación de la violencia contra la mujer, diario Karibeña conversó con los deudos de tres víctimas, cuyos testimonios nos dejan una lección que debemos entender bien para evitar más derramamiento de sangre a consecuencia de un marido celoso, un esposo psicópata o una pareja abusiva.

“LE HIZO CAVAR UN HUECO”

Sandy tiene pena en su alma. Recuerda mucho a Nelva Evangelista. Pero lo que más la empuja a hablar del tema es alcanzar la justicia plena. “Su asesino estuvo prófugo durante diez años y, en el 2016, el ministerio del Interior puso una recompensa y cayó al poco tiempo. Lo sentenciaron a 28 de cárcel, pero luego él apeló y le rebajaron la pena a 20 años, porque alegó que actuó por emoción violenta”, relató.

Ella aconseja jamás callar las agresiones. “Mi hermana lo denunció tres veces, pero no le hicieron caso. La primera vez cuando él intentó ahorcarla; la segunda, tras intentar matarla a pedradas y la tercera, cuando la obligó a cavar un hueco con sus propias manos. Ella ya estaba separada, no quería saber nada, pero Giovani la seguía acosando”, comentó.

Dice que el asesino está recibiendo beneficios y cree que podría salir en pocos años. “Nunca más una mujer asesinada”, demandó en memoria de Nelva, su hermanita querida.

¡DIEZ PUÑALADAS!

Doña Betty Enríquez no deja de sufrir al evocar a su niña Karla Soraya Salcedo Enríquez, de 22 años, joven que fue degollada por su expareja, que no aceptó el término de la relación. La estudiante de ingeniería ambiental fue encontrada en el baño de su casa, en Chorrillos, el pasado 20 de abril.

El maldito, Eduardo Salas Fernández (21), la citó en su casa a la muchacha con el pretexto de que estaba enfermo. Luego de almorzar, él insistió en volver, pero ella no aceptó. Eso lo enfureció. Corriendo fue a su cocina, sacó un cuchillo y la apuñaló sin piedad. Cuando llegó la Policía, estaba al lado del cadáver y no le quedó más remedio que confesar su delito.

“La mató de diez puñaladas. Dice que lo hizo por venganza y celos. Está con prisión preventiva y vence el 19 de enero. El fiscal pidió 28 años de cárcel. Yo no estoy de acuerdo porque actuó con alevosía y ensañamiento. Ella no se pudo defender porque le destrozó la cara. Esto pasó por culpa de su madre. Dijo que su hijo estaba enfermo, pero era mentira. Pensé que el Ministerio de la Mujer iba a pelear mejor mi caso, pero no fue así. Una decepción”, manifestó.

NO VIVE EN PAZ

Un caso similar le sucedió a Sheyla Torres Aguilar, de 19 años. La muchacha también se negaba a retornar con su expareja: Romario Aco Rodríguez. Él nunca entendió esa determinación. Vivía atormentado porque consideraba que si no era de él, no sería de nadie más. Y fue así que se dirigió a la casa de la joven en Comas, esperó que se encuentre sola y la mató de varias cuchilladas en el baño. La atacó justo cuando se iba a estudiar. No le dio tiempo a defenderse.

Magaly Aguilar se emociona cuando narra otra vez la desgracia que enlutó a su familia. “Era su enamorado de colegio. Mi hija estudiaba obstetricia y él se quedó. No sabía que la hostigaba hasta que una de sus amigas me enseñó varias capturas de WhatsApp. Ese hombre dice que mi hija era su amiga con derechos. Les pido que me ayuden a encontrar justicia. El 20 de noviembre hubo una primera audiencia. Los documentos no han avanzado. Yo no puedo vivir tranquila. Deben cambiar las leyes. La abogada me dice que se va a acoger a la confesión sincera”, cuenta con la voz entrecortada.

CIFRAS DE LA MUERTE

Las cifras de la violencia familiar en el Perú son de terror. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en base a los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del primer semestre de 2018, en nuestro país 66 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años alguna vez fueron víctimas de violencia ejercida por su esposo o pareja.

Las denuncias de violencia familiar representaron 141.922 en los primeros ocho meses del 2018 (72.433 fueron por agresión física, 61. 371 psicológica y 3.048 por agresión sexual).

¿Y cómo les pegan? El 26,8 % de las mujeres fueron agredidas con empujones, sacudidas o les tiraron algún objeto; 18,2 % recibió una bofetada o le retorcieron el brazo; 15,3 % recibió un golpe con el puño; a 10,2 % le metieron una patada o la arrastraron, a 2,8 % trataron de estrangularla o quemarla, 2,2 % fue amenazada con cuchillo o pistola. Igualmente, se reportaron 4.514 denuncias de violencia sexual contra la mujer.

Sin duda, cuesta creer el nivel de violencia al que son expuestas las mujeres en el Perú. Ojalá mañana ya no tengamos que lamentar más muertes, porque nunca más hay que callar una agresión, mucho menos perdonar una golpiza. Una sonrisa jamás se le debe borrar a una mujer.

“Eduquemos en valores”

El psicólogo William Alata sostuvo que para frenar la violencia familiar se debe trabajar programas preventivos en niños menores de 5 años. “Se tiene que educar en valores”, agrega. Explicó también que muchas mujeres antes de haber sido agredidas fueron atacadas psicológicamente y no reportaron nada. Eso no debe ser permitido más. Basta de tanta abuso”, señaló.