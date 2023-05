Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Karen Schwarz y Ezio Oliva se casaron en una romántica boda religiosa durante la tarde de este sábado en la iglesia La Recoleta.

Tras varios años de relación y de hasta formar una familia junto a sus menores hijas, la pareja dio un paso más en su relación.

La popular pareja se casó por tercera vez en una íntima ceremonia a la que asistieron amigos, familiares y hasta compañeros de la farándula.

Entre ellos pudimos apreciar a figuras como Daniela Darcourt, Adolfo Aguilar, Cathy Saénz, Katya Palma, Renzo Schuller y Magdyel Ugaz. Esta última fue la primera en llegar debido a que fue elegida como testigo de honor por los novios.

La llegada de Karen y Ezio a la boda

El cantante Ezio Oliva fue el primero en llegar junto a su madre a la iglesia ubicada en Cercado de Lima y las cámaras de la prensa lo abordaron rápidamente.

“Gracias a todos por venir, por compartir con nosotros este lindo momento. Valoro mucho que estén aquí, trabajando un sábado. Así que nada, gracias amigos”, comentó a los medios de comunicación.

Tras él, llegó Karen con un vestido con escote en V y las mangas largas hasta el suelo, además tenía un moño con decoraciones alrededor y no llevó velo.

«(Estoy) muy emocionada, es mi tercera boda. Después de siete años exactamente, la idea fue sacarnos y repetir la historia. No he dormido nada, he dormido 4 horas (…) Hoy hasta las 6 a. m. hasta abajo y si me graban ebria, grábenlo bien», indicó la novia muy emocionada.

Mira también: «Mi perdón es infinito», Rosa Fuentes reaparece en redes con emotivo mensaje

Tras darse el tan esperado »sí», la pareja se dirigió a la salida junto a sus dos pequeñas hijas y en medio de los aplausos de los asistentes, quienes se mostraron muy emocionados.

Los novios celebraron luego de la boda

Al salir de la iglesia, la pareja fue abordada por los medios de comunicación y brindaron declaraciones.

«Esto es reconfirmar nuestro amor después de 10 años, nadie nos está obligando a casarnos», señaló el cantante.

«Lo hemos hecho para reconfirmar y sobre todo, para que nuestras hijas vivan esta experiencia maravillosa y que tengan este recuerdo de que sus padres se casaron con ellas», agregó.

Tras la romántica ceremonia, la pareja se fue en un auto y Karen aprovechó para subir una historia a su Instagram.

«Estamos por tercera vez casados. La tercera es la vencida. Qué lindo y esto recién comienza. Acabamos de salir de la iglesia y ahora nos vamos rumbo a la fiesta», expresó la modelo.

Al llegar a la fiesta para celebrar, todos los invitados ya los estaban esperando y los recibieron con fuertes aplausos y gritos.

Mira también: «Yo se los advertí», Ivana Yturbe firma que Luciana es una chica «sin códigos»

La primera canción que la pareja de esposos bailó en la fiesta fue ‘Siempre has sido tú’ del mismo cantante. Luego de un rato sus dos hijas también se unieron a los novios y registraron un bello momento.

Luego la fiesta continuó y todos los invitados también bailaron y gozaron al ritmo de una orquesta de salsa.