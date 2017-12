Viviana Rivas recuerda pasado a Carla Barzotti

Viviana Rivas Plata salió en defensa de Brunella Horna y le recordó su pasado a Carla Barzotti, quien hace poco calificó a la ‘wawita’ de “más viva que una cucaracha” por meterse con hombres mayores y adinerados desde que era menor de edad. La exMiss Perú no aguantó la indignación y le hizo alusión a la actriz de su pasajero romance con el fallecido cantante y compositor mexicano Roberto Catoral cuando era una veinteañera.

“Brunella Horna no había nacido cuando Carla Barzotti era conocida pero yo sí… pero todos recordamos que Carla salía con un señor Cantoral cuando ella tenía veintitantos y el más de sesenta. Cada quien sale con quien quiere y la edad no es un impedimento pero no puedes criticar si tú también tienes tus cosas”, señaló Viviana a las cámaras de ‘Espectáculos’.

En el pasado Barzotti fue pareja del compositor mexicano Roberto Cantoral. En esa época la actriz tenía 25 años y él 66 años.