Viviana Rivasplata apoya a concursante transgénero al Miss Perú

“Es una mujer súper fuerte”, así describió la ex reina de belleza Viviana Rivasplata a Dayana Valenzuela, la primera concursante transgénero del certamen de belleza Miss Perú. En el marco de una lluvia de comentarios en contra, Rivasplata le dio todo su apoyo.

“Muy bien. Creo que está esperando que le salga el DNI para ser reconocida como mujer peruana. Ella es una pionera en este caso y cuenta con mi apoyo al 100% porque quiere cumplir su sueño. ¿Qué opino sobre las críticas a la modelo? Yo no he escuchado nada, pero Dayana está haciendo las cosas correctas para que participe y ojalá salga todo de manera positiva”, sostuvo.

En este sentido, Rivasplata no quiso adelantar quién es su favorita para el próximo Miss Perú, pero le deseó suerte a Dayana Valenzuela: “No he visto a todas las candidatas, pero creo que Dayana es una mujer súper fuerte, con mucha personalidad, con mucho aplomo. Se está enfrentando al 80% de la población peruana. Eso dice mucho de lo que ella es como mujer, con carácter. Me da gusto, porque no la tiene fácil en nuestro país y seguro que competirá con mujeres muy bonitas en el certamen de belleza”, agregó.