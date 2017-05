Viviana Rivasplata: “No descarto ser amiga de Gisela”

Por: Deyanira Bautista

Ingresar a ‘El Gran Show’ significó un gran reto en su vida, sobre todo porque nunca imaginó mover las caderas en un concurso de baile, teniendo en cuenta que no es tan buena bailarina. A sus 39 años, Viviana Rivasplata, toma esta experiencia con buenos ánimos y dice que en esta noche dará lo mejor de sí para salir de sentencia.

En conversación con Karibeña, la modelo también nos cuenta la relación que tiene con Gisela Valcárcel, quien fue esposa de su ex Roberto Martínez.

-Esta noche será decisiva para seguir concursando en ‘El Gran Show’ ¿Cómo te sientes?

Un poco nerviosa, estoy sentenciada con Shirley (Arica) y Yaco (Eskenazi). Está super complicado por la cantidad de seguidores que tiene mi querido Yaco, nos va a botar a todos.

-Siento que no te tienes mucha confianza.

No es que no me tenga confianza, pero aquí contará la votación del público. Ya usaron el salvavidas con Shirley y no sé qué tendría que pasar para seguir en la siguiente gala.

-El público nunca imaginó que compartirías escenario con Gisela Valcárcel. Ahora que la conoces mejor, ¿Qué concepto tienes de ella?

Es admirable todo lo que hace, ella lidera un grupo humano maravilloso y una producción impecable y la verdad tengo mucha admiración por ella y por su trabajo.

-¿Has pensando en entablar una amistad con Gisela?

La verdad que no hemos compartido mucho, nos hemos visto solo en las galas, en los ensayos generales. No tengo ningún problema con ella, pero si se da o no una amistad el tiempo lo dirá.

-¿No lo descartas?

No descarto ni con ella, ni con el resto de personas que he conocido aquí (EEG).

-Se dice que Roberto Martínez podría ser un buen refuerzo para esta noche ¿Qué opinas?

En mi gala no tengo a ningún famoso, voy hacer algo muy tradicional, algo muy mío.

-De quedarte en el concurso de baile y ser nuevamente sentenciada ¿Lo llamarías?

Lo que pasa es que él no baila bien y si quieren que me boten lo llamaré. Tiene que ser un refuerzo en el baile y él no baila, no será de gran apoyo. Mucho ayuda el que no estorba.

-Ustedes, ¿Mantienen una amistad?

La verdad que perdimos contacto, si lo veo lo saludo pero no somos amigos. Ya pasó 15 años que no lo veo. No tengo ningún problema con él pero tampoco es que tengamos una amistad.

-Así como tú te animaste de participar en ‘EGS’ ¿Crees que Tula Rodríguez haga lo mismo?

No sé, no opino, no es mi tema.

-¿Cómo va la relación con tu esposo?

Muy bien, me apoya mucho ahora que estoy aquí (EEG), nos turnamos para quedarnos con nuestro hijo. Todo bien.

Se corre del chisme

La ex miss Perú reveló que en los últimos meses fue tentada a participar de un conocido programa de espectáculos pero no aceptó porque no le gusta opinar de “chismes”. “No podría hacer un programa de espectáculos porque no es algo que me provoque, me gusta verlo pero no hacerlo”, sostuvo la rubia, quien no descarta volver a la pantalla chica el próximo año.

La modelo ha demostrado ser una gran empresaria y cuenta que hoy en día cuenta con más de 50 tiendas de su línea de jeans en todo el Perú. “De a pocos fuimos creciendo, ahora hay mucho trabajo y mucha gente que trabaja para mí. Se vienen más sorpresas empresariales”, comentó.