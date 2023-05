«Voy a ser mamá», hija de Karina Rivera anuncia su embarazo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Doris Fundichely, hija mayor de Karina Rivera, remeció las redes sociales al anunciar su embarazo a los 23 años.

Karina Rivera será abuela

La animadora infantil, Karina Rivera fue sorprendida por su hija Doris a través de un divertido tik tok en dónde la jovencita anuncia que está esperando su primer hijo.

La engreída mayor de Karina usó las declaraciones de Tula Rodríguez cuando anunció que sería madre para dar la noticia en su cuenta de Instagram.

«Parece chiste, pero es anécdota», escribió Doris en su publicación despertando el asombro de sus amistades, familiares y seguidores.

Padres se pronuncian

Tras esta inesperada noticia, Karina no dudó en compartir en sus redes el video de su hija anunciando su anhelado embarazo.

«¡Sí, seré abuela qué emoción!«, empezó diciendo Rivera en la publicación.

Además, expresó su felicidad de la pronta llegada de su primer nieto ya que esta noticia ha alegrado a toda la familia Fundichely Rivera.

«Te amo mi princesa este bebé llega a llenar de alegría nuestro hogar», finalizó diciendo.

Por su parte, Orlando Fundichely comentó la publicación de su hija mayor bastante entusiasmado por la grata noticia.

«Y yo voy a ser abuelo», escribió Fundichely.

Orlando no ha dado más declaraciones sobre el embarazo de su engreída, sin embargo, a través del video se puede notar la felicidad de toda la familia con la llegada de este pequeñito o pequeñita.

Escucha radio la Karibeña en vivo aquí.

Usuarios se sorprenden

Asimismo, sus seguidores tomaron la noticia como un balde de agua fría, por lo que no dudaron en felicitar a Doris y desearle lo mejor en esta nueva etapa como madre.

«Yo la sigo viendo una niñita 😍 igual felicidades», «Mi mama me mata si me pasa eso jajaja quien como ustedes que tienen una vida distinta», «Es el anuncio más icónico que he visto👏❤️ felicidades!!!!!», fueron algunos de los mensajes de los cibernautas.

Mira también: Hijos de Angie Jibaja escriben tiernas cartas a Romina Gachoy en el Día de la Madre

Además, personajes conocidos, como Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, le deseó lo mejor a Doris; «Felicidades reina», escribió. Incluso, el mismo personaje y compañero de Karina Rivera, ‘Timoteo’, no fue ajeno a la noticia y comentó muy fiel a su estilo; «Voy a ser tío abuelo».