Vuelven acusar a Brunella Horna de ‘partidora’

No tiene surte en el amor. Desde que Brunella Horna terminó su relación amorosa con Renzo Costa las cosas en el amor no le han ido nada bien. Primero apareció el empresario de Paneles Jesús Molina, quien luego de haber estado tirando maicito a la ojiverde, salió a la luz que era casado.

Luego apareció el ‘chibolo’ Octavio Zevallos, el corista de Maluma, quien la engreía con ramos de rosas y hasta se fueron de viajecito. Hasta ese entonces todo iba muy bien, pero el programa ‘Amor amor amor’ sacó a la luz quien sería la verdadera pareja del ‘amiguito’ de Brunella.

Solange Bullón, es el nombre de la expareja de Octavio, quien al enterarse que la estaba engañando con Brunella Horna, decidió acabar su romance con el joven.

Tras el informe presentado por el programa de ‘Peluchín’ Octavio Ceballos llamó a Rodrigo González y Gigi Mitre y señaló que está saliendo con la norteña y que no tiene pareja hace un mes, minutos después llamó Sol, quien hace unos días era la pareja del muchacho de 20 años.

“Yo estoy soltero y cuando conocí a Brunella yo no tenía ninguna relación con nadie”, dijo el joven en vivo. Sin embargo, Sol lo volvió a dejar como ‘pinocho’. “Realmente no puedo creer lo que estoy escuchando. Ese chico estaba parado afuera de la puerta de mi casa. Él me dijo que se iba a Huancayo por un tema de trabajo. Yo no tenía idea que conocía a Brunella”, refirió la joven.

BRUNELLA SE PRONUNCIA

Antes este nuevo escándalo, Brunella Horna no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. “No confíes en todo lo que ves, ni creas en todo lo que escuchas y no digas todo lo que sabes. A seguir creciendo…” escribió la joven empresaria.