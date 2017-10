‘Wachimán’ se corre de vania

Gran polémica fue la que causó Christian Domínguez al no presentarse en la primera gala de Reyes del Show, cuando había sido seleccionado para ser parte de esta última temporada del año junto a su bailarina y novia Isabel Acevedo.

El cantante justificó su ausencia en la pista de Gisela por una dolencia muscular, que quedó desacreditada cuando uno de los doctores revisó su caso y aclaró que si bien el cantante tenía una pequeña inflamación, con una semana de descanso podría estar apto para competir. Esta decisión de Domínguez deja entrever que quiere evitar cruzarse con su expareja Vania Bludau, quien también participa en el concurso de baile.

‘GISE’ ESTÁ ASADA

La rubia conductora manifestó su molestia ante el desplante de Domínguez en Reyes del Show y no dudó en enviarle un contundente mensaje. “Este show no se hace de la noche a la mañana. Quizás te sentiste incómodo por la presencia de una persona o quizás no lo quieres hacer, pero sabes qué Christian, tú tenías que estar en Reyes del Show (…) hubiera querido que estés aquí porque yo pienso que debería ir saldando tus deudas. El pasado no pueda atormentar tanto a uno”, comentó Gisela.

VANIA SIN ROCHES

“Yo soy puro amor y paz”, de esta manera Vania Bludau respondió a los periodistas ante la interrogante de la usencia de Christian Domínguez, quien se ‘corrido’ de su expareja. “Estoy contenta que Edson este bailando con Gabriela, creo que es meritorio. ¿Si creo que Christian se corrió? No sé, se especulan muchas cosas, quizá tiene otras cosas que hacer, ahora que pague la multa. Yo no he venido a fastidiar a las personas. ¿Si me hubiera gustado enfrentarme a Christian? No enfrentamiento, me hubiera gustado que todo se dé con normalidad”, comentó Vania.

DATO

Christian tendrá que pagar una penalidad no menor de 120mil dólares y tras su ausencia, la producción de Gisela decidió darle la oportunidad al coreógrafo Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, quien no ocultó su emoción por poder mostrar todo su talento.