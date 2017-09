Walter Yaipén: “Que hagan cumbia y no escándalos”

Desde el 2000, la Orquesta Internacional ‘Hermanos Yaipén’ ha logrado un nombre en el mundo de la música; en ese sentido, para el director de la orquesta Walter Yaipén, los problemas de infidelidad y escándalos que se han visto envuelto Christian Domínguez, Angelo Fukuy y Pedro Loli dejan mal a la cumbia. Asimismo, reveló que Angelo Fukuy llamó para volver a la orquesta pero no lo aceptaron porque están completos.

¿Están de aniversario y trabajando duro?

Estamos felices y con todo los preparativos por los 17 años. Somos representantes de la Marca Perú y eso es un logro. Nuestro trabajo es bajo perfil pero trabajamos duro para nuestro público. Nosotros tenemos un nombre y lo hacemos respetar.

¿Qué piensas que ahora Angelo Fukuy es acusado de infiel, después de Christian Domínguez y Pedro Loli?

Eso está mal. Como van a estar en escándalos cuando se tienen que dedicar a la música. Ellos se deben al público y deben respetar el trabajo. Los problemas de infidelidad y escándalos dejan mal a la cumbia. Que hagan cumbia y se dejen de escándalos.

¿Cuándo Angelo Fukuy estaba en los ‘Hnos. Yaipén’ se portaba así?

Ellos se han cubierto siempre todas sus cosas. No te podría decir si lo hizo cuando estaba en la orquesta, porque yo no estaba detrás de ellos, pero no hay duda de que se escapaban y hacían sus travesuras en cada gira.

¿Este tipo de escándalos también afecta la imagen de las demás orquestas de cumbia?

Por supuesto. No solo es cuidar la imagen de uno mismo, sino la imagen del lugar donde trabaja. La orquesta de Domínguez está cayendo cada día más y ya no están haciendo música, sino otras cosas. He escuchado que la gente ya no va a sus conciertos. Eso es lo que se buscan.

¿Aceptarías de nuevo a Angelo Fukuy con los antecedentes que tiene?

Nada está dicho. Me contaron que Angelo Fukuy llamó para volver a nuestra orquesta y la respuesta fue que por ahora no necesitamos de un integrante más. Estamos completos. Quizás en un futuro, pero en un futuro bien lejano.

DATO: La Orquesta ‘Hnos. Yaipén’ celebrará su 17 aniversario este 21 de octubre, en la Isla del Paraíso.