Wendy Sulca ya no quiere su ‘tetita’

Tras 10 largos años, la cantante Wendy Sulca decidió eliminar los videos que la hicieron conocida en Latinoamérica y el mundo. Temas como ‘La Tetita’ y ‘Cerveza, Cerveza’ ya no son parte de la plataforma YouTube. La cantante peruana de 22 años subió un video en YouTube, donde se ríe de los comentarios antes de eliminar los videoclips que la hicieron muy popular. Según se pudo ver, Wendy demostró haber superado plenamente esta etapa de su pasado. En este clip, la joven artista dejó un claro mensaje a sus fans: “No me pidan ‘La Tetita’ que ya fue. Eso ya fue”. Además, al finalizar se escucha una melodía urbana con la voz de Sulca y todo apuntaría a que será su próximo hit luego de una gira por Chile y Paraguay. Wendy no ha parado de avanzar en su carrera, ganándose el respeto de artistas y público internacional, quienes cada vez la asocian menos con sus canciones antiguas y comienzan a corear a todo pulmón sus nuevas canciones compuestas por el director de su banda, Gonzalo Calmet. Este 2018, la artista peruana demostró un cambio rotundo en su música, grabando un feat con Rubén Alabarrán, vocalista de Café Tacvba, con quien también compartió escenario frente a más de 30 mil personas en el concierto ‘Rock en Lima’. Evento que contó con la presencia de Maná y Vicentico, entre otros.