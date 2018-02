Ximena Hoyos vive con Tumor

En una entrevista para ‘Reporte Semanal’ Ximena Hoyos, contó que vive con un tumor en el cerebro, el cual la llevó a estar internada hace unos años atrás. “Muchas personas creen que el tumor ya no lo tengo, pero está allí, yo vivo con mi tumor. Lo que no tengo es el quiste y la hidrocefalia. Me quedó marcada porque tengo una cicatriz en la cabeza y un catéter”, mencionó Ximena.

Pese a que semanas atrás la actriz estuvo en el ojo de la tormenta por las fotos y videos íntimos publicados en su cuenta de Instagram, la joven trató de minimizar los hechos. “La vida es un regalo, hay que vivirla sin rencores, sin prejuicios y con amor. ¡A pesar de todo hay que aprender a ser felices y disfrutar hasta de las cosas más pequeñas, todo se supera, todo pasa y todo sana! Es cuestión de actitud”, escribió Ximena Hoyos en Instagram.

Según comentó Ximena Hoyos en la entrevista, una amiga le ayudó a escribir ese estado en Instagram y agregó que “la vida hay que vivirla sin rencores”. “¿Imagínate estar peleada con todo el mundo? No finjo ser alguien. Si me siguen (en las redes sociales) me vas a tener que aguantar todo lo que ponga, sino no me sigas. Hay gente que me critica por lo que cuelgo, yo soy así y no voy a cambiar”, comentó Hoyos.