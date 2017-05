Xoana cancela planes de encargar un hijo

La argentina Xoana González tendrá que retrasar su deseo de ser madre tras perder el juicio por difamación que le entabló Melissa Loza. La razón, pues deberá desembolsar 10 mil soles de reparación civil a la integrante de ‘Esto es guerra’ y por ese motivo se quedará sin dinero para someterse a un tratamiento de fertilización.

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para asegurar que, pese a que no se le permitió defenderse, “respetaré la ley porque no pienso burlarme del país que amo”. El lío judicial se dio en 2015 cuando González se enfrentó a Loza y dijo que esta había mantenido un romance clandestino con el animador Raúl Romero cuando era modelo en ‘Habacilar’.

¿Cómo tomaste la decisión del juez?

Es un tema delicado, ya te imaginas cómo estoy. Prefiero no hablar más del tema por consejo de mi abogado, pero se tendrá que cumplir.

¿Cómo quedaron tus planes de maternidad?

Ahora tendremos que esperar un año más para volver a ahorrar. Sin embargo, no me verán llorando por todos los canales ni muchos menos pidiendo que PPK revise mi caso. Me tomaré unos días de descanso y viajaré a Argentina para estar junto a mi abuela.

(A. Romero)