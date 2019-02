Xoana Gonzáles le pone fin a su matrimonio a través de emotivo mensaje.

La conocida bailarina y ex ‘Chica dorada’ anunció a través de su cuenta personal de Instagram el término de su relación. El principal motivo sería la distancia y falta de comunicación que habría entre ambos. Como se recuerda, hace aproximadamente un año, había contraído matrimonio con su compatriota, Rodrigo Valle, quien habría preferido seguir establecido en nuestro país.

Recordemos que la gaucha no puede ingresar al país, esto debido a una demanda perdida frente a la modelo Melissa Loza por un caso de difamación, siendo la principal causa del deterioro de la relación.La argentina relató sus intenciones de ser madre, formar una familia y llevar una vida más pausada, alejada del ruidoso e iluminado mundo del espectáculo

“Habíamos dicho ‘sí acepto’ y yo me lo creí. No puedo seguir con una relación a distancia. Me hace mal, siento que me está matando. Tengo mis años y yo me casé para formar una familia. Mi proyecto de vida se alejó mucho de lo que es la realidad que está en tus manos” escribió Gonzáles.