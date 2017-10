Xoana Gonzales arremete contra Pérez Luna

Fiel a su estilo. Xoana Gonzales mandó tres recomendaciones al periodista, por sus redes sociales.

“Señor Álamo ese tuit no es mío y ¡atrás del teclado somos todos muy valientes.! Quisiera decirle 3 cosas:

1- A quien le gustan los mayores es a ‘Brune’, 2- Si me ve recién levantada no me reconoce. Y 3- Antes de despertarme con usted prefiero que el capitán garfio me meta el dedo en el cu–“, indicó la modelo en su cuenta de Instagram.

Tras la publicación del periodista, Álamo Pérez, “Despertar a tu lado todas las mañanas debe ser una experiencia religiosa y deliciosa.” Twitteó.

Miles de los seguidores de Xoana no se dejaron esperar, y expresaron su burla y descontento con la publicación del periodista, asímismo halagaron a la modelo por ser directa.