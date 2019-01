Xoana Gonzáles: “Te necesito Rodrigo”

Luego que su esposo, el argentino Rodrigo Valle, le dedicara un emotivo mensaje a la modelo Xoana González por los 2 años y 2 meses de casados, la rubia se mostró conmovida en Instagram, pues no soporta vivir lejos de su marido. “Me encanta que me veas así (mujer fuerte), ni me siento fuerte, ni me siento capaz ni mucho menos motivada. Más bien los ovarios los tengo grandes e inflados pateándomelos de que ya los tengo en el piso. Lo único que quiero es vivir bajo el mismo techo como antes y con la familia unida. Tener hijos y olvidarnos de todos los problemas legales, abogados, esperas y todo eso. ¡Te necesito mi gorila!”, posteó la polémica argentina.

Recordemos, que Xoana no puede ingresar al Perú luego que Melissa Loza le ganará el juicio que le interpuso por difamación.