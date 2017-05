Xoana González lanza este tremendo misil a todos los chicos realitys

Ante toda la situación que están afrontando diversos “chicos realitys” extranjeros, la bella Xoana González dio un gran ejemplo de responsabilidad y anunció tremendo misil, el cual dejó sorprendido a todos.

La argentina señaló que está postulando para inmigrante permanente, porque desea quedarse en Perú para toda la vida y vivir con su actual pareja, Rodrigo.

“Ya me postulé para inmigrante permanente y hay que esperar un poco. Eliges este país para vivir para siempre, por una serie de razones: que te gusta, que te enamoraste, que te sientes a gusto, que te encanta todo y quieres vivir acá. Se postula y se espera”, señaló Xoana.

A la vez, acotó que tiene un proyecto en nuestro país y espera que se pueda dar dentro de muy poco. “Si se puede, con la ayuda de Dios, concretaré el sueño de crear, con Rodri, una ONG de perritos de la calle. Si me dan el Ok los de Migraciones, ya iremos a comprar una casita en cuotas, en un barrio tipo alejado, con muchos parques, con veterinarios, que también sea guardería para los perros, cuando sus dueños se van de viaje. Me gusta eso”, finalizó.