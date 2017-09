Xoana se quitó chichis

La argentina Xoana Gonzales sorprendió a todos al lucir una nueva delantera en el programa ‘La noche es mía’. Es que la bailarina se sacó las prótesis y ahora luce completamente diferente.

“Me saqué dos cabezas de enano, estoy feliz porque me puedo ver los pies ahora (risas). Uno madura, llega una edad donde dice ya no me importa lo sexy. Si me crece la panza, me importa más que dos pelotas”, expresó, entre risas, Xoana.

La gaucha no tuvo problemas en bromear con su nueva apariencia y espera no perder seguidores ahora que ya no luce voluptuosa.