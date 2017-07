Xoana: “Todos tenemos que pagar impuestos”

Luego que Xoana González, difundiera una imagen a través de su cuenta de Instagram, donde se deja ver pagando sus impuestos a la Sunat, la argentina aclaró que no se burló de la situación que atraviesa Korina Rivadeneira.

“Con esa foto no pretendo burlarme de nadie y menos de Korina, de quien lamento la situación que atraviesa. Pero si estás tantos años viviendo en un lugar y estás cobrando bien, tienes que colaborar con el Estado, porque los impuestos van a todos lados. Todos tenemos que pagar los impuestos. No basta decir que amas el país donde estás, porque si lo amas de verdad tienes que cumplir con las leyes”, dijo la argentina.

Recordemos que a inicios de este año, la gaucha obtuvo su carnet de inmigrante residente. “El trámite para mi carnet me pidieron mucha documentación y me tardó como tres meses, pero este es el país del que yo estoy enamorada y así me tarde un año, y tenga que ir todo un año hacer trámites, lo haría”, acotó (V.R.).