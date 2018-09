Xuxa recuerda abusos sexuales

Maria da Graça Meneghel, más conocida como Xuxa, confesó sobre el abuso sexual que sufrió cuando era niña. En declaraciones para el periódico argentino Clarín, la modelo y animadora fue consultada por el abuso sexual que sufrió cuando era niña, y cómo llegó a superar esa etapa tan difícil y con una corta edad.

“Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni con mi familia. La cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que yo no sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña”, contó Xuxa.

La estrella brasileña contó que el abuso sexual se dio mientras ella dormía y que ha borrado de su mente quién lo hizo. “Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez”, agregó.