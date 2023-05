“Ya comimos”: Elías Montalvo “confundido” con Andrea San Martín

Compartir Facebook

¿Eres o no eres? Elías Montalvo viene dando que hablar en los últimos días por su contenido en redes sociales. Esta vez, no son tiktoks, ni nuevos bailes o coreografías a los que estaba acostumbrado en sus inicios. Ahora se luce muy bien acompañado de Andrea San Martín, expareja de Sebastián Lizarzaburu, con quien ha grabado controversiales videos en redes, despertando rumores de un posible romance entre ambos. A esto se suma un ampay que protagonizaron ambos hace semanas, donde se les ve “chapando” en un concierto.

La duda de varios usuarios en redes sociales va por parte de Elías Montalvo. Al tiktoker no se le ha conocido pareja alguna hasta el momento. De él solo se sabe que fue el “saliente” del productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo. Sin embargo, ahora se luce muy cariñoso con la exchica reality.

¿Elías está confundido?

El pasado 24 de abril, “Amor y Fuego” sorprendió al soltar un ampay entre Andrea San Martín y Elías Montalvo. En las imágenes se ve a la influencer junto al bailarín muy cariñosos, para minutos después, darse un pico. El video causó revuelo en la farándula y diversos usuarios en redes sociales trolearon a la ojiverde.

“Es la típica amiga que le entra a todo”, “Chapa con puro chibolo confundido”, “Más armani, ya sabemos que Elías andaba con el Peter”, “Me pregunto mañana más tarde que sus hijas crezcan y vean todo lo que hace su mamá”, “Esta chica quiere llamar la atención como sea”, son algunos de los comentarios.

Por si esto no bastara, hace unos días, Elías grabó un video junto a San Martín. Él dejó entrever que estaría “confundido” por su cercanía con Andrea, por lo que las cámaras de “Amor y Fuego” le preguntaron sobre esto.

“Hay confusión. O sea, tengo muy claro lo que soy como persona, mis gustos y todo. Nunca he definido algo, nunca he dicho, oye me gusta esto. Yo lo dejó a la imaginación de la gente”, manifestó Elías Montalvo.

También afirmó que Andrea le parecía una linda chica y sobre todo, muy buena persona, sin descartar el inicio de una relación entre ambos.

“Es linda, aparte de ser linda físicamente es una buena persona. Nos llevamos bien, pero somos amigos por ahora”, agregó el exsaliente de Peter Fajardo. Lo más sorprendente fue que jugó al doble sentido con una frase que dejó impactado a más de uno. “Ya comimos (…) o sea, ya comimos algo en el restaurante, todo chévere”, finalizó.

Romance con Peter Fajardo

Luego de terminar su corto paso por Esto es Guerra, Elías Montalvo decidió contarlo todo sin pelos en la lengua. El exchico reality confesó que hubo un tiempo en el cual él y Peter Fajardo, productor del reality eran salientes y vivieron su historia de amor.

“No lo puedo llamar así porque realmente nosotros nos conocimos y empezamos a salir (…) No éramos pareja, pero salíamos. Si hubiésemos sido pareja, yo lo hubiese dicho públicamente”, precisó.

“Pensé que podía pasar algo más, pero realmente, antes de estar con una persona tú la conoces y te das cuenta que ya no te gustan algunas cosas”, finalizó Elías.