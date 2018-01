Tony Rosado: “Ya no insultaré a las mujeres”

Por: Deyanira Bautista

Fotos: Carlos Guerrero

El cantante de cumbia Tony Rosado se mostró sorprendido por tantos casos de feminicidios que fueron reportados en los últimos meses en nuestro país y aseguró que desde ahora en sus shows ya no insultará a las mujeres y creará conciencia entre sus fanáticos sobre el respeto a las féminas. Incluso, comentó que viene preparando un nuevo hit “de amor” que aportará a su iniciativa.

“A diarios se escucha feos casos de feminicidios y más. Tanto son los celos que llegan a matar a su pareja y eso no es. Yo insulto a las mujeres que les gusta hacer daño a los hombre pero no es para tanto, como para que las maten”, sostuvo indignado en popular ‘Ruiseñor de la cumbia’.

-¿Seguirás dándole duro a las mujeres?

No, ya no. Me voy a calmar, ya no insultaré a las mujeres.

-¿De qué maneras aportarías para evitar estos casos?

Voy hacer una canción donde ya no voy a maltratar a la mujer. No hay que pegarle, ni insultarle. A las mujeres que engañan se les castiga con la indiferencia y el olvido, eso les recalcaré a mis fanáticos.

-Quizás deberías aclarar que en tus canciones solo les das jalón de oreja a las mujeres infieles…

Claro, es como una broma. Hay que aclarar que no todas son iguales, hay mujeres que son más mentirosas que otras jajaja.

-En lo personal, ¿estás soltero?

Estoy casado y tengo tres hijos.

-Los cumbiamberos tienen fama de tramposos, ¿Tú te portas bien?

Ya estoy muy maduro para eso. Mi época ya pasó, quizás eso hice en mi juventud, pero ahora ya no.

-¿Qué opinas de las críticas que recibe Christian Domínguez por supuestamente haber engañado a Karla Tarazona con la bailarina Isabel Acevedo?

Bueno, a cada persona la critican por lo que es y por lo que hace. La vida de Christian es pública, se le ha visto con una y con otra. Tiene que aceptar.

-¿Qué le aconsejarías? ¿Qué acepte que le fue infiel a Karla?

Muy rápido se enamora. Ni bien conoce alguien se casa y después con el tiempo se da cuenta que no concuerdan, viene el engaño y eso no es. Para formar una familia deben conocerse de tiempo y de ahí viene el matrimonio y los hijos.

-El año pasado estuviste delicado de salud, ¿Ahora cómo estás?

Muy bien, el año pasado me operaron de la vesícula, también tenía una hernia, felizmente todo salió bien y ahora me siento con mucha fuerza.

-¿Qué proyectos se vienen para los próximos meses?

Voy a cantar canciones de amor, de que ella se muere por él y él por ella. Renovaré 10 canciones antiguas, las he grabado en sala, están bonitas. Las presentaré dentro de poco.

:::DATO:::

El cumbiambero también comentó estar en un buen momento de su carrera musical, tanto así que tiene varias fechas cerradas de eventos. “Los próximos días estaré por Paiján, Trujillo, Chala y más lugares”, indicó.