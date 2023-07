Compartir Facebook

Jorge Cuba, padre de Rodrigo Cuba nuevamente está dando de qué hablar, y es que esta vez habría apoyado un comentario negativo hacia Ale Venturo en redes sociales.

Al parecer, la relación que presumía Ale Venturo con su exsuegro quedó resquebrajada tras salir hablar de la familia Cuba en programas de espectáculo.

¿Ya no la pasa?

Recientemente, Jorge Cuba publicó una foto en su cuenta e Instagram junto a su nieta mayor, hija de Melissa Paredes y presumió orgulloso su compañía.

«Mi engreída en el almuerzo por mi cumpleaños. Que grande y preciosa está mi nieta Mía», escribió en la descripción de la foto donde lucía feliz junto a su nieta.

Sin embargo, usuarios criticaron que no esté su otra nieta, hija de Alexandra Venturo y aprovecharon para decir de todo y compartir su postura sobre la relación que tenía Ale con su exsuegro.

“Ya antes expliqué que Aissa en una bebé aún y no tiene sentido sacarla a un sitio lleno de gente, con bulla y riesgos de contraer algún virus que flota en el ambiente», afirmó Don Jorge.

Y es que el padre del ‘Gato’ afirmó que jamás ha hecho diferencias con sus nietas a pesar de ser de diferntes madres.

Le dicen de todo a Ale

Fue ahí cuando cibernautas aprovecharon para criticar a Ale Venturo y el por qué Jorge Cuba ya no sería muy cercano a su segunda nieta.

“Esa Ale Venturo solo fingió amor por los padres del ‘Gato’ Cuba. Una vez que la dejó el ‘Gato’, Ale venturo empezó a difamar feamente de la familia Cuba, empezando al hablar del ‘Gatito’ y de su padre Jorge Cuba. Esa mujercita solo es una fingidaza e interesada”, comentaron.

Lejos de no responder ningún tipo de comentario o de parar las críticas en contra de su ex nuera, el ex político hizo lo impensando.

“Acertado 👏 comentario”, escribió Cuba apoyando todos los comentarios negativos en contra de la rubia empresaria.

¿Por qué ya no tienen una buena relación?

Como se recuerda, Ale aseguró que tenía miedo a la familia de su expareja, Rodrigo Cuba siendo uno de los motivos por el que finalizó la relación.

“(Se terminó la relación con él) porque le tengo terror a esa familia, por el papá”, expresó Venturo.

Estos comentarios sorprendieron a propios y extraños ya que anteriormente Ale Venturo presumía una buena relación con el señor Jorge y hasta el progenitor de Rodrigo publicaba fotos con la empresaria.