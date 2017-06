Yaco en la cuerda floja

A pocos días de la final de ‘El gran show’, Yaco Eskenazi tuvo su primera caída mientras ensayaba uno de los bailes que presentará es sábado. Una lesión en la rodilla impidió que el actor continúe hasta el final de la coreografía programada con su pareja y refuerzo invitado. Minutos después fue trasladado para ser atendido por a un especialista en terapia y rehabilitación física.

“Por el esfuerzo que hice en los ensayos se me salió el líquido sinovial de la rodilla. Suele suceder por los movimientos intensos en las coreografías, es algo que no se puede prever. Mi verdadera semana de ensayos empezará mañana. Tengo que someterme a terapias para mejorar y reanudar los ensayos. Espero que mi lesión no ponga en peligro mi permanencia en la competencia este sábado. Mi objetivo era llegar a la final y lo conseguí, pero me preocupa saber que estaré bien. Acabo de salir de mi terapia de hoy y estoy con la rodilla hinchada”, cometó el artista quien enfrentará este sábado su cuarta sentencia en El Gran Show con César Távara y su presentación será decisiva para competir en la final con Christian Domínguez, Diana Sánchez y Andrea Luna.