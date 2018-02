Yaco Eskenazi cuadró a periodista

El popular ‘guerrero histórico’ contó que sintió celos por un atrevido piropo que el periodista René Gastelumendi le lanzó a su esposa en abril de 2016. “Vamos ahora con la deliciosa, ¡deliciosa Natalie Vértiz!”, expresó el conductor del noticiero de América Noticias.

“Yo estaba de lo más campante saliendo del gimnasio cuando veo que René Gastelumendi había presentado a Natalie como ‘la deliciosa’. A mí me dio dolor de barriga y con mucha cólera. Llamé a Natalie y ella no entendía nada, me dijo ‘amor, no sé, yo también me puse nerviosa y no supe qué responder”, contó Yaco.

Luego el exfutbolista reveló que fue en busca del periodista al canal. “Fui a buscarlo al noticiero y le dije: ‘René qué pasa’. Me dijo: ‘No Yaco, discúlpame, se me escapó. No pasa nada, te lo juro. Me respondió como un caballero”, explicó Eskenazi quien agregó que nunca antes había sido fiel a sus parejas, hasta que conoció a su esposa.