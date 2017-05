Yaco Eskenazi: ‘‘Hacer de gay fue mostro’’

Por: Verónica Rondón

Fotos: César Campos

‘Turquito’, ‘Culoskito’ u ‘orejón’ eran las ‘chapas’ de barrio que Jacobo Eskenazi tenía cuando era pequeño. Con tan sólo tres años de edad, Yaco confiesa haber sido un ‘terremotito’ . A pesar de que no terminó la universidad porque no le gustaba, el ‘Guerrero histórico’ confiesa que es afortunado por tomar buenas decisiones en su vida profesional y sentimental. ‘Yaco’, se encuentra en sentencia de ‘El Gran Show’ y guarda bajo siete llaves el performance que presentará esta noche.

-¿Imaginaste pisar la pista de ‘El gran show’?

No, pero ya hace unos años había sido tentado para bailar pero no quería porque sentía que tenía dos pies izquierdos y no me iban a salir bien los pasos, pero ahora estoy disfrutándolo más de lo que pensé.

-Se dice que estarías en coqueteos con ATV…

Después de leer las declaraciones de Ney Guerrero, que dijo que nunca me había llamado, voy aprovechar para decir que efectivamente a mí nunca me llamó. Lo que sí existe es una gran amistad con Cathy Sáenz, que es la productora, y siempre hemos conversado que donde ella vaya me iba a llevar.

-¿Has recibido alguna otra propuesta televisiva?

(Risas) Hay conversaciones pero no hay nada concreto, por ahora estoy acá y quiero llegar a la final y ganar, de repente me quedo en GV producciones. Hay conversaciones con la productora de Gisela para un proyecto.

-Tu personaje de Francesco en ‘Sólo una madre’ confesó ser gay…

Si y eso me parece mostro, como siempre Michelle a través de sus novelas procura enviar un mensaje a nuestra sociedad que a veces es tan dura, difícil y reacia a unas cosas.

-¿Tuviste algún reparo en hacer de gay?

No. Soy actor y creo que uno aprende de todo, tengo muchos amigos gays así que supe de dónde sacar información, gestos y todo. Creo que vivimos en una sociedad donde tenemos que empezar a pensar diferente, en el respeto y no juzgar.

-Milett dijo que tenías mal aliento ¿Te molestó ese comentario?

Lo dijo en broma. Creo que no me apesta la boca ¿No? La única que me importa que no se queje de eso es mi mujer.

-Pero lo de Milett sonó a una indirecta para Christian Meier…

No sé esos son temas de ellos, no creo que a Christian Mier le huela la boca. Yo lo veo a Christian y hasta por la pantalla se le ve tan guapo que hasta parece que oliera rico (risas).

-¿Te pone celoso que Natalie (Vértiz, su esposa) se rodee con hombres guapos, atractivos?

Claro, sé lo mamacita que es mi esposa, lo rica que es y sé que cualquier hombre en el mundo se podría fijar en ella, pero estoy seguro de la familia que tenemos, confío a ojos cerrados en ella. Los celos son una cosita rica que tienes que manejar como algo bonito.

-¿La chequeas?…

A veces veo que en el set Eric (Osores) la piropea y cuando llego los camarógrafos lo fastidian y le dicen ‘ahora si ya no la piropeas’ y se matan de risa. Son celos sanos, porque él no sentir celos por tu pareja es como que no te importa. A veces ella se pone unos escotes y le digo ‘Nat, no voy a salir contigo a la calle si te pones esos escotes, tas loca’ y le digo ‘tápate hombre’ y me hace caso (risas).

-¿Qué opinas del mal momento de Mario Irivarren tras la detención de su hermano por droga?

Mario es una de las personas más correctas que he conocido en la televisión y le mando un abrazo y un cariño. A veces uno no escoge lo que nuestros familiares quieren hacer.

-Magaly Medina dijo que el ser un chico reality no es una profesión y deben de estudiar…

No solamente los chicos realitites se tienen que preparar, cualquier persona que quiera crecer se tiene que desarrollar. Los chicos realities no es una profesión pero ellos van forjando una carrera en su camino y eso también es válido.

-¿Y hay planes con Natalie de agrandar la familia?

Si quiero, pero Natalie está que se hace la loca. Ella tiene tantos proyectos personales que se nos ha complicado y caballero porque ella es la que lleva la barriga. Me muero por una mujercita.

Dato

“Me gustaría incursionar en la música pero primero debo aprender a cantar y luego lanzarme. Hace un año me propusieron cantar, me dijeron para hacer un dúo pero no me sentía listo porque sentía que iba a estafar a todo el mundo”, dijo.