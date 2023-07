Compartir Facebook

Yaco Eskenazi habló sobre su relación con Natalie Vértiz y como es que resuelven sus conflictos matrimoniales, pues tendrían un secreto para su sólida relación.

El conductor de televisión recibió en el set de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” a Pancho Rodríguez, Israel Dreyfus, Korina Rivadeneira y Macarena Vélez. Sin embargo, en un momento del programa, el conductor habló sobre su vida matrimonial con la modelo Natalie Vértiz.

¿Qué dijo Yaco Eskenazi?

Todo sucedió cuando Korina Rivadeneira echó la culpa a los hombres de los problemas que surgen en una relación. Pues al escuchar esto, el conductor no dudó en contar su caso y hablar sobre lo que pasa en su relación.

“Según las mujeres, cualquier cosa que pase en el universo es culpa de los hombres”, señaló Yaco.

El conductor del programa de cocina dejó ver que esta situación también sucede en su matrimonio, pues Natalie siempre lo hace ver como el culpable.

“No importa si Natalie se equivoca en algo, regresamos cinco años en la relación para que ella me haga ver que fue mi culpa desde siempre. Yo sé que no voy a convencerla de lo contrario, entonces, me relajo, me olvido del problema”, expresó.

Sin embargo, Yaco dejó en claro que a pesar de los problemas que surjan en su relación el se siente afortunado de tener a la modelo a su lado.

“Tengo mucha suerte, soy afortunado por haber encontrado a Natalie en mi camino y, aveces, el amor es una bala al aire, no sabes a dónde va a ir”, indicó.

Además, no dudé en llenar de cumplidos y elogios a su esposa y se mostró feliz de celebrar su octavo aniversario junto a ella.

“Yo tuve la suerte de que tomó un camino lindo, de que nosotros congeniamos como pareja, como padres, como amigos, como cómplices”, agregó.

Celebraron su aniversario en Central

Esta semana Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz cumplieron 8 años de casados y decidieron celebrar ese día tan especial con una cena en el Restaurante Central.

El conductor indicó que se ambos se encuentran feliz y disfrutando cada día de su relación y se encuentran agradecidos con la vida. Además, reveló que son una pareja que le encanta estar junta, por lo que trabajar juntos los une aún más.

Por su parte, Natalie realizó una publicación en Instagram, donde recuerda la boda con el conductor de televisión y compartió momentos inéditos del matrimonio.