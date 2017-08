Yahaira aconseja a Evelyn

A pesar de los duros califi­cativos que le lanzó, Yahaira Plasencia aseguró que le de­sea lo mejor a Evelyn Vela, más ahora que atraviesa una difícil situación. “No conozco a la señora. Pero igual le deseo que Dios le dé la fuerza que necesita en estos momentos. Yo no tengo nada en contra de ella ni de nadie. Nunca me atrevería hablar de ella pero ahorita que me preguntas, es penoso y no se le desea el mal a nadie. Espero que estos momen­tos tan difíciles se encomiende a Dios”, sostuvo la cantante para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Asimismo, refirió que espera que la amiga de Melissa Klug pueda arreglar su situación y regrese pronto con su familia.