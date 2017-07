Yahaira basurea a Tilsa

La cantante Yahaira Plasencia restó importan­cia a las continuas críticas que ha venido recibiendo de Tilsa Lozano y dejó en cla­ro que ella nunca hablará de terceras per­sonas. “Es su opinión y la respeto, pero ella no me conoce, si me preguntan por ella no la conozco. Si la veo digo que es una mujer guapísima”, sostuvo la salsera, quien regresó después de año y medio al set de ‘El Reventonazo de la Chola’ para limar asperezas.

La también guerrera comentó en exclusiva que incursionará en la actuación en la serie ‘Cumbia Pop’. “Es una serie musical pero sabes qué es lo malo, que hago de mala porque dicen que tengo cara de mala”, adelantó la cantante.