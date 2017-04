Yahaira jura que no borraría fotos de ‘Foquita’

A pesar que vivió difíciles momentos tras terminar su relación con Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia asegura que nunca borraría las imágenes que tiene con el pelotero en sus redes sociales porque a diferencia de Alondra García Miró, ella sí guarda bonitos recuerdos del pelotero.

“No, los bonitos recuerdos quedan”, dice la salsera a América Espectáculos al ser consultada sobre las fotografías que tiene con la ‘Foquita’ en su cuenta de Instagram y Facebook.

La salsera está enfocada en su carrera musical y dice que por el momento no anda buscando al amor. “Si me llega el amor, llegará, si no, seguiré trabajando”, asegura.

Por otro lado, comentó que la pasó un bonito cumpleaños en Cancún al lado de su familia y lejos de las cámaras de televisión. “He hecho de todo. He ido a full discotecas. Me he divertido bastante. Hace muchísimo tiempo que no me daba un relajo para mí”, remarcó.