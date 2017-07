Yahaira le da su bendición a Farfán

Ante los recientes rumores que vincularían al futbolista Jefferson Farfán con la chilena Vale Flores, guapa joven que en sus redes sociales canta el ‘Totó’, Yahaira Plasencia se pronunció y le deseó lo mejor a su expareja.

“Sí, me estaban diciendo (que Jefferson Farfán tendría un romance con la chilena), si está saliendo o no ya es tema de él, le deseo lo mejor”, comentó la guerrera.

En cuanto a la coincidencia del gusto por la canción que la coronó como ‘la reina del totó’, la salsera dijo: “La canción es muy movida y a mí me encanta, si le gusta a la chica y le gusta a Jefferson bienvenida sea”.

Tal parece que a la popular ‘Yaha’ ya no le importa que le sigan mencionando a su ex amor, pues no dudó en enviarle un consejito a la chilena. “La cosa es que lo haga sentir bien. Si (Jefferson Farfán) sale con ella o con quien sea que le vaya bien”, afirmó Yahaira.

Finalmente, dijo que uno de los requisitos para encontrar a su pareja ideal es alguien que sepa bailar. “Hombre que no baila, hombre imposible para Yahaira. Tiene que bailar, si no bailan, olvídense de mí”, precisó la cantante a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

JALA OREJAS A YAHAIRA

Quien no se quedó callado sobre las declaraciones de la Plasencia fue Carlos Cacho, quien no dudó en enviarle un mensajito a la guerrera a través de su cuenta de twitter. “Yahaira Plasencia dice que no ve televisión. ¿Pero trabaja en un programa o no? Si no le gusta el medio, que hace metida en la tele”, se lee en el mensaje del maquillador.