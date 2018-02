Yahaira no se libra de juicio

Pese a que se disculpó con la ex de su hermano Jorge, Olenka García, por llamarla “loca” e insinuar que su sobrino “era de otra persona”, Yahaira Plasencia no se libraría de la demanda que le tiene preparada la joven debido a que su discurso no fue convincente. “Si la persona, en vez de disculparse, sale sarcásticamente a burlarse y a volver a difamar, entonces, no hay ningún tipo de disculpas. Porque ella dice: ‘Lo que quieres es sacarme plata así que no les voy a dar gusto’ y eso no es una disculpa sincera”, sostuvo el abogado de Olenka García, Julio Gago, en conversación con el programa ‘Espectáculos’.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia no mostró la seriedad que una demanda judicial necesita durante sus disculpas públicas a Olenka García.