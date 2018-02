Yahaira Plasencia vuelve a ponerle calificativo a Tilsa Lozano

La cantante Yahaira Plasencia volvió a llamar “señora” a Tilsa Lozano por las constantes críticas que recibe de su parte. “No sé cómo llamarla, yo creo que es una señora, no sé qué edad tiene. Ojo, no la estoy tildando de veterana como han dicho, nada que ver. Me refiero a que es una persona que tiene una familia, tiene una hija. Creo que ponerse al nivel de una chica como yo que nunca he hablado de ella, nunca me meto con ella. Siempre trata de chancarme y chancarme y no solo de chancar, sino siento que también le gusta humillar, entonces, hay que tener cuidado con eso”, sostuvo la ex de Jefferson Farfán para las cámaras de ‘Domingo al día’.

Asimismo, Yahaira reiteró que no entiende por qué Mayra Goñi dice que no tiene humildad cuando ni siquiera la conoce.