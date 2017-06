Yahaira pasa susto en ‘EGG’

Un gran susto, fue el que dio Yahaira Plasencia, en el programa ‘Esto es guerra’, tras sufrir una descompensación mientras competía en un reto de baile contra Rosángela Espinoza. De inmediato, los paramédicos ingresaron al set para brindar ayuda a la cantante.

“El tiempo que estuve internada quedé con secuelas, no respiro bien, no resisto mucho. Por eso en mis eventos tomo energizantes. Sé que estoy en un reality muy fuerte, ahora voy a descansar porque trabajo demasiado. Hoy terminé a las 7 de la mañana, no he podido dormir ni comer bien”, comentó Yahaira más calmada.

Por su parte, Rosángela Espinoza, no dudó en recomendarle a la cantante que se aleje del programa reality. “El que mucho abarca poco aprieta, mejor que dé un paso al costado”, acotó.