Yahaira Plasencia: “Cien mil veces me querrán desaparecer, siempre me voy a levantar”

La salsera Yahaira Plasencia reapareció en los escenarios y manifestó que ahora se siente más fuerte que nunca y que nadie logrará derrumbarla.

“Soy dura de tumbar, siempre me dan por todos lados, claro que me duele, me bajoneo pero se me pasa. Cien mil veces me querrán desaparecer, siempre me voy a levantar”, manifestó en referencia a los polémicos audios, en el cual se escucha a su ex manager, César Távara hablando muy mal de la salsera.

“Ya estoy curtida con tantos ataques que he recibido, yo respondo con trabajo. Soy cristiana, tengo mi pastora, con Dios todo va a estar mejor en mi vida. Lo único que siento que me falta mejorar es mi carácter, ser menos explosiva”, puntualizó.

