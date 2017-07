¿Yahaira Plasencia en amores con chico reality?

Después de su sonada relación con el futbolista Jeffersón Farfán, la salsera Yahaira Plasencia parece haberse dejado cautivar por los encantos del nuevo integrante de ‘Esto es Guerra’, Luis Alonso Bustíos, con quien se atrevió a jugar el popular ‘nariz con nariz’ a pedido de los conductores.

La cantante no se amilanó y se puso en actitud desafiante frente al guapo ‘guerrero’ quien no le quitaba la mirada de encima y se atrevió a tomarla por la cintura. La conexión entre ambos era notoria, hasta que una nerviosa Yahaira no pudo evitar darle un abrazo al momento de concluir la prueba.

Los nuevos ‘leones’ se mostraron en confianza, dejando abierta la posibilidad de un posible romance.