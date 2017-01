Yahaira Plasencia explota contra su ex bailarina

La salsera Yahaira Plasencia afirmó que estaba cansada que siempre salgan diversas personas hablar mal de ella, y en esta ocasión salió a defenderse e indicar que nunca maltrató a ningún integrante de su orquesta.

“No me afecta estoy tranquila ¿traición? No, para nada. Mira cómo te digo estoy tranquila…”, sostuvo. A la vez manifestó que su ex bailarina Miluska López, está en el grupo que salen a despotricarla. “La fila de personas que salen a hablar de mí”, puntualizó.

Cabe recordar que su ex bailarina salió a indicar que Yahaira estaba acostumbrada a no pagar con tiempo y que maltrataba a todo su elenco con “jalones” y “gritos”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: