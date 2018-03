Yahaira Plasencia: “Me he ganado mi nombre sola y sin ayuda de nadie”

La pelea continúa. Yahaira Plasencia y Melissa Klug no se sueltan, esta vez la bailarina le deja en claro a la ‘Blanca de Chucuito’ que a ella nadie le regaló nada y que todo lo contrario se lo ganó sola. Además, se refiere al viaje al mundial de la Klug y le dice que si ella quisiera se compraría su pasaje.

“Si quiero me compro mi pasaje y viajo a Rusia, pero no lo hago porque es muy lejos. Cuando viajé a Europa a cantar fue demasiado trajín para mí”, indicó la salsera. Al mismo tiempo le dijo que ella si tiene talento, en indirecta para Meliisa. “Yo sí nací con talento (risas). Me gusta trabajar mucho, por eso estoy inaugurando mi segunda tienda de jeans”, arremetió.

Cabe resaltar que todo empezó, cuando Yahaira Plasencia dijo que al mundial deberían ir personas preparadas, que hayan estudiado periodismo, al parecer eso no le gustó a Melissa Klug y comenzaron a mandarse indirectas.