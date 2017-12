Yahaira Plasencia: “Me hicieron mucho daño”

Por: Verónica Rondón

Fotos: Carlos Guerrero

Aunque no quiera Yahaira Plasencia despierta pasiones por donde va. Algunos la quieren, otros la critican, sin embargo la mediática cantante salsera afirma que todo lo que ha vivido en sus cortos años de vida la han hecho más fuerte. La expareja del futbolista Jefferson Farfán deja atrás los malos momentos y la polémica patada voladora a Rosángela Espinoza, pues este 2018 enfrenta un nuevo reto como actriz con su personaje de ‘Jazmín’, en la novela ‘Cumbia Pop’. La sensual ‘Yaha’ ahora está bañada en aceite y dice que no guarda rencor a sus detractores.

-¿Cuál es tu papel en ‘Cumbia Pop’?

Hago un antagónico, mi personaje se llama Jazmín, soy la bicampeona en canto y quiero que el personaje de Erick Elera cante conmigo, pero habrá un grupo llamado Los Truchos que van a querer hacerme la vida imposible, pero yo no me quedo y también les hago algunas maldades.

-¿Te gusta el personaje de mala?

-Me siento cómoda, supongo que es porque tengo la cara dura.

-¿Hay similitudes entre Jazmín y Yahaira?

-No, nada. Jazmín es muy déspota, pedante, nada que ver conmigo.

-En un momento dijeron que eras déspota…

-Sí, y eso es hasta el día de hoy lo siguen diciendo. Hay gente que habla por hablar, por vender, pero la gente sabe cómo soy, así que me tiene sin cuidado.

-¿Cómo pasaste la Navidad? ¿De niña creías en Papá Noel?

-En realidad nunca he creído en Papá Noel porque mi niñez fue media rara, para mí la Navidad es pasarla en familia.

-¿Sueles meter la mano en la preparación de la cena navideña?

-No entro a la cocina, ayudo a adornar la mesa. Luego de recibir las doce, cenamos, abrimos los regalos y empezamos la fiesta.

-¿Cuál es tu cábala de año nuevo?

-El año nuevo lo recibo trabajando. Mi cábala es orar a la medianoche, pido que haya salud, trabajo y unión en mi familia.

-¿En el rubro empresarial que se viene para ti en el 2018?

-Para el 2018 estoy pensando abrir un negocio pero aún no voy a decir qué rubro. La competencia esta fuerte con ropa, tal vez abro algo en provincia.

-¿En estas épocas de fiestas perdonas a tus detractores?

-Yo no tengo nada que perdonar, el que perdona es Dios. Cada persona es dueña de lo que dice y sabe perfectamente lo que hace. A mí nunca me han visto hablar mal de nadie porque no soy perfecta, el único que juzga es Dios.

-¿No guardas resentimientos?

-En mi corazón solo hay felicidad.

-Pese a que en un tiempo te hicieron llorar…

-Eso fue hace tiempo, pero ahora siento que me hecho una persona demasiado fuerte.

-¿Sientes que te hicieron mucho daño?

-Sí, me buscaban la sinrazón y hasta el día de hoy siguen hablando mal de mí. Pero ya no hago caso, porque mientras más hablen yo progreso más.

-¿Si tendrías que hacerte una autocrítica qué cosas mejorarías?

-Mi carácter es explosivo, trato de controlarme.

-Se especula que entre tú y Bryan existe un romance, ¿es cierto?

-No, él es como mi hermano, es el único amigo que me queda.

-¿Y has realizado alguna actividad navideña con tu orquesta?

-Sí hicimos una chocolatada en Comas, en un lugar bien humilde. Recuerden que yo he sido animadora infantil, así que les llevé un poco de alegría.

DATO 1

Sobre su expareja, Jefferson Farfán, no quiere hablar y siguen negando alguna reconciliación pese a que algunos dicen lo contrario. “Estoy muy bien soltera. Si me lo cruzo, no tengo ningún problema, pero no me crucé con él”, afirma.

Dato 2

La ‘Cumbia Pop’ de América TV se estrena este 2 de enero a las 7:30 p.m. Entre el elenco está Tula Rodríguez, Mayra Couto, Erick Elera, Andrés Wieses, entre otras nuevas figuras jóvenes de la actuación.

DATO 3

La cantante recientemente lanzó un cover de ‘Hacer el amor con otro’ que le está dando buenos resultados en los eventos salseros donde se presenta con su orquesta.