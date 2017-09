Yahaira Plasencia: “Que sus hijos le den plata”

Luego que Erika Vidal Quintanilla, tía de Yahaira Plasencia, contara en televisión nacional que la cantante le dio la espalda económicamente, para tratar su enfermedad. La salsera se pronunció de las acusaciones y dijo que la fama no generó cambios en su vida.

“La tía que apareció es la hermana de mi mamá y nunca me he criado con ella. Mi familia es mi mamá, mi papá y mis hermanos, nadie más. Me he sacado la mugre desde muy chiquita por ellos y no va a venir cualquier familiar a sentarse en televisión a decir eso. ¿Por qué le tengo que dar? Yo le doy a mi familia. Mi tía Erika tiene ocho hijos bien grandes, que trabajen y que le den a su mamá ¿Yo por qué tengo que darle?”, dijo la guerrera muy molesta.

Asimismo, la popular ‘reina del totó’ contó que su madre, Gloria Quintanilla se vio afectada por las declaraciones de su hermana. “Sí, le molestó muchísimo porque es su hermana. Iba a llamar, pero ¿para qué?”, dijo a las cámaras de América Espectáculos.