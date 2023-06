Compartir Facebook

Yahaira Plasencia quiere hacer las paces con Nicole Akari, tras las últimas declaraciones de la estilista, quien arremetió contra la cantante.

Como se sabe, Akari viene haciendo fuertes acusaciones contra la Reina del ‘toto’, sin embargo, Yahaira sacó bandera blanca y desea poder conversar con Nicole.

Amor y paz

La salsera se presentó hoy en el programa de ‘Mande quien Mande’, donde fue interrogada sobre las declaraciones de la estilista quien viene acusándola de diversas cosas a las que ella aún no ha respondido.

Plasencia reconoció su error de no haber conversado con Nicole previamente y haber solucionado sus problemas entre ellas, sin necesidad de hacerlo público.

«Le pido disculpas, quiero solucionar las cosas», declaró la expareja de Jefferson Farfán.

Incluso, Plasencia hizo un llamado a la experta en moda y le pidió que pueda contestar sus llamadas para solucionar de la mejor manera posible, pues no se está corriendo de sus faltas.

«Contéstame (las llamadas), por favor. Que me conteste y poder hablar de todas estas cosas», agregó la rubia quien está dispuesta a limar asperezas con quien en algún momento fue su amiga.

¿De qué la acusa Nicole?

Akari asegura que ‘La Yaha’ le debe 5.000 dólares, además de unos aretes prestados que nunca le devolvió.

“Eran unos diamantes en forma de alas de ángel, una belleza. (Yahaira) se iba a ‘JB’, vino a la casa con la hermana y yo la arreglé. Ella vio los aretes: ‘Ay, qué lindos, préstamelos’. Le dije: ‘Yahaira, ni siquiera yo los he usado’”, reveló la estilista.

Ante esta acusación la artista afirmó que no recuerda que se lo haya prestado pues al parecer fue hace muchos años atrás.

«Yo devuelvo todo lo que me prestan, fue hace varios años, y no me acuerdo si es verdad», expresó en el programa de María Pía.

Se disculpa

Por otro lado, la actual pareja de Jair Mendoza reconoció que se exaltó cuando fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, quienes la querían entrevistar.

Pues en medio de todo se encontraba la madre de la cantante, quien al parecer se había descompensado por la presión mediática a la que está expuesta junto a su hija.

Por lo que Yaha pidió respeto a la prensa por el bienestar de su madre, sin embargo, eso fue tomado de mala manera por los reporteros.

«Me disculpo con los reporteros, sé que es su trabajo», dijo la cantante peruana pues reconoce el labor periodístico.