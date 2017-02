Yahaira Plasencia le da con palo al ‘primo alcahuete’

¡¡RESPONDIÓ CON TODO!! Yahaira Plasencia no aguantó más y respondió con todo al primo de la ‘Foquita’, César Távara, quien lanzó duros calificativos contra la reina del totó, indicando que estaba ‘quemada, maltratada y descuidada’.

Ante esta situación, Yahaira muy incómoda sostuvo lo siguiente: “Me afectó por los adjetivos calificativos sí, pero yo conozco a César y sé cómo habla. A él lo quiero un montón y es como mi hermano. A cualquiera le afectaría esos audios”.

Por último, manifestó que César ya no es su representante musical. “Yo ahorita no tengo manager, tengo un equipo que me está apoyando mucho“, puntualizó.

