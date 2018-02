Yahaira Plasencia responde a las burlas de Tilsa Lozano

La salsera Yahaira Plasencia le respondió a Tilsa Lozano, quien se burló porque asegura que los shows de la ‘Reina del totó’ paran vacíos.

“Es mentira todos mis conciertos paran llenos y si fuera el caso de que hayan dos personas en mi concierto, igual yo tengo que cantar porque soy profesional, pero no lo es”, aclaró la cantante.

Al ser consultada de como toma las burlas de la conductora de ‘Amor de verano’, comentó: “Yo sé que no soy santa de su devoción, para mi ella no es mi amiga, ni mi enemiga, ni nada. No me transmite nada, así que me resbala, siempre he dicho hablen de mí que eso es bueno para mí”.