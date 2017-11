Yahaira Plasencia se hace la tercia

Yahaira Plasencia no quiso negar ni confirmar los fuertes rumores de una posible reconciliación con su expareja, el futbolista Jefferson Farfán. Ello se desató luego que la salsera viajara inesperadamente a Brasil, por ello muchos aseguraron que de ahí hacía escala para dirigirse Rusia, país donde juega actualmente el popular ‘Foquita’.

La ‘Yaha’ indicó que no piensa responder a las especulaciones y que ahora está dedicada íntegramente a consolidar su spa y marca de jeans. “Sí viajé a Brasil, pero fue por negocios y no hice escala en Rusia como están diciendo, me quedé en Brasil. Fue hace dos semanas, pero para ver todo lo concerniente a la marca de jeans que iba a lanzar, únicamente por eso”, explicó la cantante en el programa ‘En boca de todos’.

“¿Los diarios dicen que volví con Jefferson? Lo diarios pueden especular lo que quieran, ya hablé de ese tema y nada. Ese tema ya lo cerré hace tiempo. Viajé por negocios y nada más, estoy dedicada a mis cosas”, indicó la salsera.

Plasencia, a diferencia de otras oportunidades, prefirió evitar hablar de su ex y no quiso responder a quién quería para que enfrente este viernes en el repechaje con Nueva Zelanda, cuando le preguntaron si prefería a Jefferson o Raúl Ruidíaz. “Cualquiera, los dos tienen la experiencia para responder en la cancha como se debe”, finalizó.