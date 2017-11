Yahaira Plasencia: “Todo es a base de mi esfuerzo”

Yahaira Plasencia sigue incursionando en el mundo de los negocios. Hace una semana atrás, abrió su tienda de jeans en Gamarra. Esta vez, la joven cantante inauguró un spa, que lleva su nombre en el distrito de Salamanca. Según la salsera, este nuevo emprendimiento es a base de su esfuerzo y el futbolista, Jefferson Farfán, no habría invertido ni un centavo, esto a raíz de los comentarios que la pareja se habría reconciliado. “Todo es inversión mía, de mi propio esfuerzo, yo tenía un dinero guardado para esto, pero no pensé que se gastaba tanto. ¿Si Jefferson ha invertido en este Spa? Yo no hablo de él, esto (su negocio) es mío”, señaló la popular ‘reina del totó’ quien descartó haber viajado a Rusia para encontrarse con Farfán. “Hace poco viajé a Miami por un tema de productos para mi salón porque allá es más barato y los productos son de mejor calidad y viajaré a Cuba por un tema musical, pero he viajado a Rusia”, acotó.

“NO LLAMÉ A ROSÁNGELA”

Pese a que Antonio Tafur, comentó que Yahaira Plasencia se comunicó por teléfono con Rosángela Espinoza, para pedirle que retire la demanda que le interpuso por el punta pie en el programa Esto es guerra, la salsera negó haber tenido algún contacto con la popular ‘Chica selfie’. “No le voy a responderle nada a ‘Rous’, las personas que hablen mal de mí no me interesa, les deseo todo lo mejor y con la señorita Rosángela no he tenido ningún contacto”, dijo la cantante.

PIDE GOL DE FARFÁN

A una semana de repechaje con Nueva Zelanda, la reina del ‘totó’ pidió un gol de Jefferson Farfán para poder llegar al mundial. “Espero que meta un gol, que todos metan goles, que vayamos al mundial y que todos sean felices”, dijo Yahaira entre risas.

CONTINÚA PROCESO CONTRA JERSON REYES

De otro lado, el doctor Luis Tudela, abogado de Yahaira, dio detalles de cómo sigue el proceso que le entabló la salsera a Jerson Reyes por revelar que tuvieron un ‘affaire’ cuando la cantante era pareja de la ‘Foquita’.

“La semana antepasada hicimos un informe oral cuestionando la resolución que dio la juez de apartar del proceso a canal 2 (Latina). Exoneraron a Jerson Reyes de algunos delitos y le abrieron proceso por el delito de injuria grave, estamos esperando la sentencia y los otros dos procesos están al voto para saber si van hacer incorporados o no al expediente”, señaló el letrado.