Melissa Klug : “Yahaira sabe de jugadores”

Se mandó con todo. Melissa Klug respondió fuerte con tremenda indirecta a Yahaira Plasencia, quien hace unos días comentó que “al Mundial Rusia 2018 debería ir gente preparada”, luego que le preguntaran por el viaje que realizaría la chalaca a Moscú para entrevistar a los futbolistas y por supuesto al padre de sus dos hijos varones, Jefferson Farfán.

Tras ello, Melissa no se quedó callada y le respondió en el programa ‘Amor de verano’: “No me interesa lo que diga, quién es ella para decir quién va o no va. Obviamente al mundial irá gente profesional y qué sabe de esos temas, más bien a ella deberían de mandarla porque de jugadores se las sabe toditas”.

La conductora del programa ‘Trapitos al aire’ de Willax TV recordó el pasado futbolero de Yahaira, aunque sin soltar nombres se sabe que estuvo con el ‘Churrito’ Hinostroza y hasta su examigo Jerson Reyes. “Ella se la sabe todas, se la sabe de todos los jugadores, se la sabe de todas las selecciones, ella se sabe todas las posiciones, todas las jugadas en la cancha. Hasta cómo meter autogoles, yo también sé porque dos de los padres de mis hijos han sido futbolistas. Además, no sé si viajaré, depende de mi producción y las ganas que tenga”, finalizó.

Salsera no quiere peleas

Por su parte, Plasencia aseguró que nunca se refirió a Klug. Ella considera que nuevamente la quieren enfrentar con la madre de los hijos de su expareja, Jefferson Farfán, pero está tranquila porque su público sabe que nunca quiso ofender a “alguien”.

“Como ya lo dije, no me estoy refiriendo a alguien (por Melissa Klug), como lo han querido difundir. Simplemente dije que no pueden mandar a cualquier persona a cubrir (el mundial), dije lo que me parecía sin ánimo de ofender a alguien”, remarcó.